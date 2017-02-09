Ейфелеву вежу обгородять скляною стіною для захисту від терористів (ілюстрація)

У Парижі планують захистити Ейфелеву вежу від терористів стіною із куленепробивного скла. Про це пише Le Parisien.

Видання повідомляє, що висота стіни становитиме 2,5 метри. Сам же паркан обгородить більшу частину садів навколо Ейфелевої вежі, а рух транспорту у цьому районі буде реорганізовано.

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Загалом вартість такого паркану оцінюється у 20 мільйонів євро. А вся робота щодо зведення стіни проводиться лише при консультації із спілкою архітекторів Франції.

Як повідомляв УНІАН, Пентагон стверджує, що в Сирії вбито два передбачуваних організатора серії нападів на мирних громадян в Парижі, що сталися в листопаді 2015 року. У повідомленні Пентагону йдеться, що мова йде про Салахе Гурма та Саммі Джеду, що перебували в ІДІЛ.