У Сирії знищено організаторів терактів в Парижі - Пентагон

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

У повідомленні Пентагону йдеться, що мова йде про Салахе Гурма та Саммі Джеду, що перебували в ІДІЛ.

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Американське відомство стверджує, що разом з ними було ліквідовано ще одного члена угрупування. Його вважають відповідальним за планування нападу на жителів Бельгії, яке бойовики хотіли зробити в 2015 році, але не змогли.

За даними Пентагону, всі троє вбитих планували нові напади в країнах Заходу. Подробиць про ці плани відомство не наводить.