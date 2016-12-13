У Сирії знищено організаторів терактів в Парижі - Пентагон
18:04, 13 грудня 2016Світ
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Пентагон стверджує, що в Сирії вбито два передбачуваних організатора серії нападів на мирних громадян в Парижі, що сталися в листопаді 2015 року.
Париж / REUTERS
Про це повідомляє Русская служба ВВС.
У повідомленні Пентагону йдеться, що мова йде про Салахе Гурма та Саммі Джеду, що перебували в ІДІЛ.
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Американське відомство стверджує, що разом з ними було ліквідовано ще одного члена угрупування. Його вважають відповідальним за планування нападу на жителів Бельгії, яке бойовики хотіли зробити в 2015 році, але не змогли.
За даними Пентагону, всі троє вбитих планували нові напади в країнах Заходу. Подробиць про ці плани відомство не наводить.
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