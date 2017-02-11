Трамп порадив президентові Ірану "бути обережним"
Президент США Дональд Трамп порадив президентові Ірану Хасану Роухані бути обережнішими у виборі слів.
Про це глава американської держави заявив журналістам на борту президентського літака, передає Reuters.
"Йому краще бути обережнішим", - сказав Трамп, коментуючи останні висловлювання іранського президента про те, що "ті, хто буде використовувати відносно Ісламської Республіки мову погроз, пошкодують про це".
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Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп ввів санкції проти 13 осіб і 12 компаній у зв'язку з запуском балістичної ракети Іраном.
У Білому Домі підкреслили, що рішення про введення санкцій стало відповіддю на розвиток програми Ірану зі створення балістичних ракет, і зокрема на випробування балістичної ракети, яке було проведено 29 січня.