Трамп порадив президентові Ірану "бути обережним"

Про це глава американської держави заявив журналістам на борту президентського літака, передає Reuters.

"Йому краще бути обережнішим", - сказав Трамп, коментуючи останні висловлювання іранського президента про те, що "ті, хто буде використовувати відносно Ісламської Республіки мову погроз, пошкодують про це".

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп ввів санкції проти 13 осіб і 12 компаній у зв'язку з запуском балістичної ракети Іраном.

У Білому Домі підкреслили, що рішення про введення санкцій стало відповіддю на розвиток програми Ірану зі створення балістичних ракет, і зокрема на випробування балістичної ракети, яке було проведено 29 січня.