У Туркменістані проходять президентські вибори. На пост голови держави претендують дев'ять кандидатів, зокрема чинний президент країни Гурбангули Бердимухамедов.

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Голосування на 2578 виборчих дільницях буде проходити до 19 години за місцевим часом, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Законодавство Туркменістану не встановлює поріг явки, тому вибори будуть визнані такими, що відбулися за будь-якої активності виборців.

Серед спостерігачів, що прибули на вибори, - члени місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, члени ООН, ШОС і Організації Ісламського Співробітництва.

У вересні президент Бердимухамедов затвердив нову редакцію конституції, яка скасовує 70-річний віковий ценз для кандидатів у президенти і збільшує термін президентських повноважень з п'яти до семи років.

Гурбангули Бердимухамедов прийшов до влади в грудні 2006 року, після раптової смерті попереднього лідера країни Сапармурата Ніязова (Туркменбаші), який був президентом Туркменістану з 1991 року.

У 2012 році Бердимухамедов легко переобрався на новий термін, отримавши понад 97% голосів виборців.