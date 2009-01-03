Ізраїль підтвердив початок наземної операції в секторі Газа

Ізраїль підтвердив, що почав у суботу ввечері наземну операцію в секторі Газа, передає агентство France Presse з посиланням на прес-секретаря ЦАХАЛ.

За словами іншого представника ЦАХАЛ, метою операції є захоплення частини територій, що використовують бойовики ХАМАС для ракетного обстрілу півдня Ізраїлю. Це підтвердив прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд ОЛЬМЕРТ.

Вторгненню передував тиждень повітряних бомбардувань і кілька годин артилерійської підготовки. Про готовність до початку наземної фази військові оголосили кілька днів тому, провівши мобілізацію резервістів і підтягнувши до кордонів анклаву великі сили піхоти, бронетехніки та артилерії.

Нагадаємо, операція Ізраїлю під назвою "Литий свинець" почалася вранці 27 грудня. В результаті численних авіаударів ізраїльської авіації, за даними France Presse, загинули понад 450 палестинців, ще понад 2300 дістали поранення.