Бойовики в Пакистані погрожують жінкам за отримання документів

Бойовики, що діють в прикордонних з Афганістаном районах Північного Вазірістану в Пакистані, погрожують покаранням жінкам, які одержують документи, пише пакистанська газета Dawn.

Вони незадоволені тим, що жінок фотографують при оформленні документів. На їх погляд, це суперечить нормам ісламу.

Спільники радикального лідера Хафіза Гюля Бахадура у п`ятницю оголосили в мечетях міст Мірамшах і Міралі, що порушниці будуть суворо покарані.

Через заборону багато жінок не зможуть одержати належну їм допомогу від держави. Зокрема, допомоги позбудуться вдови, які одержуючі гроші від уряду за спеціальною програмою.

Також екстремісти виступили проти навчання хлопчиків і дівчаток в спільних школах. Місцевим жителям наказано забрати своїх дочок з цих шкіл.

РІА “Новости”