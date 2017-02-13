Церемонія "Греммі": 5 статуеток для Адель та виступ вагітної Бейонсе (фото)

У Лос-Анджелесі пройшла передювілейна 59 церемонія «Греммі», яка принесла, наприклад, британській співачці Адель 5 статуеток.

Зокрема, альбом співачки "25" став найкращим. Також вона перемогла у номінаціях "Найкраще сольне виконання" композиції "Hello", "Запис року", "Найкращий поп-вокальний альбом" та "Найкраща пісня".

Читайте такожФото вагітної Бейонсе встановило рекорд в Instagram

Під час церемонії, Адель також виконала пісню в пам’ять про співака Джорджа Майкла.

Крім того, 2 статуетки «Греммі» також удостоїлась у співачка Бейосе. Зокрема, співачка перемогла у номінації "Найкраще музичне відео" за композицию "Formation" та «найкращий urban contemporary альбом», яким визнано альбом співачки "Lemonade».

Як повідомляв УНІАН раніше, британському музиканту Девіду Боуї присвоїли чотири премії «Греммі» посмертно у ході проведення 59-ї церемонії нагородження премії у Лос-Анджелесі.

Зокрема, остання платівка Боуї "Blackstar" перемогла в номінаціях "найкращий альтернативний альбом" і "найкращий інжиніринг некласичного альбому".