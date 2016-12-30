Журналісти дізналися, кому дістанеться спадок Джорджа Майкла

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Telegraph.

Як уточнив співрозмовник The Sun, 55-річна родичка артиста, згідно з документом, отримає £50 млн.

Читайте такожЕкспертиза не змогла визначити причини смерті Джорджа Майкла

Мелані, за даними видань, на даний момент працює перукарем. Як повідомляє The Telegraph, вона стригла Майкла протягом всієї його кар'єри, а також подорожувала зі співаком під час його гастролей в кінці 1980-х років у Китаї. Там вона була його особистим гримером.

Крім того, як стверджує The Sun, в спадок Джордж Майкл включив ще одну старшу сестру, 57-річну Йоду.

Музикант помер у Великобританії 26 грудня. Тіло артиста було знайдено в його приватному будинку в графстві Оксфордшир. У поліції смерть співака пояснили природними причинами. Пізніше в той же день менеджер Майкла повідомив, що причиною смерті музиканта став серцевий напад.