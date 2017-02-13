Девіду Боуї посмертно присвоїли чотири премії "Греммі"

Британському музиканту Девіду Боуї присвоїли чотири премії «Греммі» посмертно у ході проведення 59-ї церемонії нагородження премії у Лос-Анджелесі, пише Російська служба BBC.

Зокрема, остання платівка Боуї "Blackstar" перемогла в номінаціях "найкращий альтернативний альбом" і "найкращий інжиніринг некласичного альбому".

Також статуетка за найкраще оформлення альбому також дісталася дизайнеру Джонатану Барнбруку, який працював над обкладинкою і буклетом "Blackstar".

Крім того, Боуї переміг у номінаціях "найкращий рок-виконавець" і "найкраща рок-композиція".

Як повідомляв УНІАН раніше, іспанські біологи знайшли в прибережних водах Куби молюска-хамелеона і назвали його на честь померлого в 2016 році британського музиканта Девіда Боуї.

Ім'я Боуї було обрано для голожаберного саме тому, що протягом всієї кар'єри британський виконавець багаторазово змінював свої образи на сцені під час концертів і музичних кліпах.