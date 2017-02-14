Берлін і Париж повинні очолити процес об'єднання Європи - Меркель
Берлін і Париж прагнуть стати локомотивом європейської інтеграції та "на всіх рівнях" працюють "у тісній співпраці одне з одним".
Про це канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила у зв'язку з візитом до Німеччини французького прем'єра Бернара Казньова, як повідомляє DW.
Приїзд у ФРН став для глави французького уряду першим двостороннім закордонним візитом після заняття ним в грудні 2016 року даного поста.
За словами Казньова, який раніше очолював МВС Франції, партнерство двох країн - це "справжня і повсякденна реальність".
"У ці неспокійні часи, коли голоси популістів стають все голоснішими як в Європі, так і в світі", "наш спільний обов'язок полягає, в першу чергу, в тому, щоб знайти конкретні відповіді для тих, хто сумнівається, що у Європи", як у сукупності держав, які входять до неї, є "додаткова вартість", - зазначив новий прем'єр Франції.
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Центральними предметами обговорення в ході зустрічі з Меркель Казньов назвав проблему безпеки і боротьби з тероризмом, міграційну політику і заходи по підвищення зайнятості населення. Глава французького уряду високо оцінив мужність Меркель при врегулюванні кризи з біженцями, проте звернув увагу на необхідність вивести "на більш високий рівень контроль за зовнішніми кордонами ЄС".