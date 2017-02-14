В уряді США вважають, що до вбивства брата Кім Чен Ина причетні агенти з Північної Кореї

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в уряді.

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Водночас співрозмовник агентства не уточнив, як саме був убитий Кім Чен Нам, і не надав будь-яких доказів, на підставі яких було зроблено висновок про причетність до злочину спецслужб КНДР. За його словами, на даний момент всі обставини з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, Кім Чон Нам був убитий. Вбивство сталося близько 8 години ранку 14 лютого за місцевим часом. Кім Чон Нам збирався сісти на рейс в Макао.