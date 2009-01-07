ЄС втрутиться, якщо постачання газу завтра не відновляться

Європейський Союз (ЄС) має намір втрутитися в газову суперечку Росії і України, якщо постачання не поновляться 8 січня. Про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Марек Тополанек.

"Якщо постачання не поновляться до завтрашнього дня, в конфлікт доведеться втрутитися як головуючій в ЄС країні, так і ЄС в цілому", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

За його словами, якщо Росії й Україні не вдасться дійти компромісу на переговорах, які заплановані на 8 січня ц.р., то ці переговори доведеться довести "до найвищого політичного рівня", передає Reuters.