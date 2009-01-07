Ющенко: Україна робила все можливе для забезпечення транзиту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтверджує готовність української сторони негайно розпочати переговори щодо прозорої та прогнозованої процедури забезпечення європейських споживачів російським природним газом.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося під час телефонної розмови Президента України з Президентом головуючої в Європейському Союзі Чеської Республіки Вацлавом КЛАУСОМ.

В.ЮЩЕНКО поінформував співрозмовника про реальну ситуацію, що склалася із транзитом російського природного газу територією України до європейських споживачів через повне припинення 7 січня 2009 року о 7.44 за київським часом Російською стороною поставок газу в Україну для експорту в європейські країни.

Глава української держави підкреслив, що Україна робила все можливе для забезпечення транзиту російського природного газу до Європи, використовуючи при цьому в тому числі український газ із підземних сховищ.

В.ЮЩЕНКО запропонував В.КЛАУСУ направити спостерігачів Європейської Комісії на пункти пропуску російського газу для транзиту територією України, а також на головний диспетчерський пункт ВАТ «Укртрансгаз».