У Кремлі розповіли, чи розглядають введення візового режиму з Білоруссю

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві.

«Ні, така тема не розглядається», - відповів Пєсков на запитання, чи припускає Кремль таку можливість.

Згідно з даними опитування російського Центру дослідження громадської думки, в умовах скасування Білоруссю віз для громадян 80 країн 78% росіян виступили за повернення візового режиму з державою-сусідом. Лише 16% учасників опитування висловилися за збереження кордону між РФ і Білоруссю лише як формальності.

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Нагадаємо, про рішення Росії встановити прикордонну зону на кордонах Смоленської, Псковської і Брянської областей з Білоруссю стало відомо 1 лютого. Представник МЗС Білорусі Марія Ваньшина заявила, що Росія не попередила республіку про своє рішення встановити прикордонну зону.

Незабаром Лукашенко звинуватив Росію в тому, що вона поставила хрест на міждержавних домовленостях з Білоруссю, в тому числі тих, що стосуються кордону між двома країнами, видавши накази про створення прикордонних зон.