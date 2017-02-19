Шторм в Каліфорнії: щонайменше четверо загиблих
В результаті проливних дощів були затоплені кілька автодоріг, пориви сильного вітру досягали 112 кілометрів на годину.
Через потужний шторм в Каліфорнії загинули, щонайменше, чотири особи, повідомляє Новое время.
"В результаті проливних дощів були затоплені кілька автодоріг. Пориви сильного вітру досягали 112 кілометрів на годину", - йдеться в повідомленні.
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В одному з районів Лос-Анджелеса дерево, що впало, пошкодило лінії електропередач і впало на автомобіль, в якому перебував 55-річний чоловік. За повідомленнями поліції, чоловік помер у лікарні від отриманих травм.
Ще два автомобіля потонули в результаті обвалення ґрунту.
Раніше повідомлялося, що сильний шторм з потужними зливами і рвучкими вітрами охопив більшу частину американського штату Каліфорнія, у результаті чого були порушені комунікації і транспортну інфраструктуру.