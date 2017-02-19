Сенатор Грем – до Лаврова: 2017 рік стане роком, коли Конгрес США дасть Росії копняка

Як пише DW.com, про це він заявив у неділю, 19 лютого, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"2017 рік стане роком, коли Конгрес дасть Росії копняка", - сказав Грем, звертаючись до міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.

Також Грем наголосив на необхідності дотримання адміністрацією Дональда Трампа жорсткої лінії по відношенню до Росії - у тому числі й через хакерські атаки на Демократичну партію США. Сенатор також нагадав про внесення одночасно демократами та республіканцями законопроекту про запровадження нових санкції проти РФ.

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Грем висловив сподівання, що чинний президент США підтримає ідею посилення обмежувальних заходів, "аби покарати Росію".

У лавах Республіканської партії Грем вважається одним із найвпливовіших критиків Трампа.

Якповідомляв УНІАН, раніше верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні вказала під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на відповідальність Росії за реалізацію мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.