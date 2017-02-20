У США звільнили більше ста мігрантів, які прогуляли роботу, беручи участь у протестах проти Трампа

Про це повідомляє The Independent.

Наприклад, 20 співробітників компанії з виробництва лакофарбової продукції Bradley Coatings 15 лютого повідомили роботодавця, що підуть на мітинг, а не на роботу, і компенсують час у вихідні. У керівництві компанії такий крок не оцінили і всі 20 активістів були звільнені.

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Як уточнює The Independent, схожим чином вчинили багато бізнесменів по всій країні: наприклад, роботи позбулися 30 будівельників в Денвері і 12 працівників ресторану в Оклахомі.

Активісти в Twitter закликали жителів США бойкотувати тих бізнесменів, які звільнили працівників за участь у антитрампівському протесті.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого в США пройшов «день без мігрантів»: працівники з інших країн пішли на марш протесту, багато кафе, ресторанів і магазинів були закриті.