У США пройде акція "День без іммігрантів", у низці міст люди не вийдуть на роботу

У США сьогодні, 17 лютого, іммігранти планують не вийти на роботу у низці великих міст у рамках акції «День без іммігрантів», пише The Associated Press.

Видання повідомляє, що таким чином учасники акції планують показати, що відіграють важливу роль в економіці США, а також вкотре висловити незадоволення імміграційною політикою президента Дональда Трампа.

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Планується, що люди вийдуть на акцію у Вашингтоні, Бостоні, Філадельфії, Х’юстоні, Чикаго та Нью-Йорку.

Нагадаємо, 27 січня Трамп підписав указ "Про захист країни від в'їзду іноземних терористів". Документ передбачає обмеження на 120 днів на в'їзд в США для мігрантів, також на 90 днів в США був зупинений в'їзд для жителів низки країн Близького Сходу. Безстроково США заборонили відвідувати територію країни сирійським біженцям.