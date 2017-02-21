Трамп оголосив ім’я свого нового радника з питань національної безпеки

Трамп назвав його «людиною великого таланту і величезного досвіду», передає Радіо Свобода.

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Макмастеру 54 роки. Він служив в Афганістані, брав участь у війні у Перській затоці, операціях в Іраку. Генерал відомий також своїм критичним ставленням до політики США і ролі американських лідерів у роки В’єтнамської війни. Генерал Макмастер змінить на посаді Майкла Флінна.

Як повідомляв УНІАН, колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн пішов у відставку 13 лютого після того, як стало відомо про його можливе обговорення під час телефонної розмови з послом Росії Сергієм Кисляком скасування санкцій США проти Росії.