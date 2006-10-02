За попередніми даними, коаліція уряду Угорщини програла
08:34, 02 жовтня 2006Світ
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Соціалісти утримали столицю і великі міста
За попередніми даними, урядова коаліція в Угорщині програла вибори до органів місцевого самоврядування.
"Правляча Угорська соціалістична партія в багатьох районах країни поступилася своїми позиціями правим опозиційним партіям", - повідомляє угорське інформаційне агентство МТІ.
Соціалісти змогли утриматися у влади лише в Будапешті і ще кількох великих містах - в Сегеді, Мішкольці та Секешфехерварі.
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