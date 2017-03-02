Європарламент позбавив Ле Пен імунітету, тепер їй загрожує кримінальна відповідальність

Як повідомляє Reuters, голосування у четвер масовим підняттям рук на пленарному засіданні парламенту ЄС підтвердило попереднє рішення, прийняте у вівторок комітетом з правових питань законодавчого органу Європейського Союзу.

Імунітет Ле Пен захищав її від судового переслідування. Знявши його, парламент дав зелене світло судовому позову проти неї. Злочин полягає у "публікації жорстоких образ", які за певних обставин можуть потягнути за собою покарання у вигляді трьох років позбавлення волі і штрафу в розмірі 75000 євро.

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Лідер французької партії Національний фронт Марін Ле Пен знаходиться під слідством у Франції за розміщення у Twitter в грудні 2015 року трьох фотографій сцен страти бойовиками ІДІЛ, в тому числі обезголовлення американського журналіста Джеймса Фолі.