В Ірані випробували балістичну ракету морського базування - ЗМІ

За повідомленнями іранських ЗМІ, ракета «Ормуз-2» була випробувана минулого тижня, без згадки про точну дату, передає Радіо Свобода.

Командувач Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Гаджизаде заявив, що під час випробувань ракета успішно вразила ціль на відстані 250 кілометрів.

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Це повідомлення підтвердило інформацію про таке випробування, яку наводили попередніми днями засоби інформації США. За одним із таких повідомлень, телеканалу Fox News, пусків було два, але перший, 4 березня, був невдалим, а ціль була вражена вже наступним пуском 5 березня.

Ці повідомлення викликали нові занепокоєння з боку США щодо іранської ядерної програми.

Корпус вартових Ісламської революції - елітне збройне формування в Ірані, що діє по суті як паралельні збройні сили і має у своєму складі різні роди й види військ.

Як повідомляв УНІАН, в останні дні лютого військово-морський флот Ірану проінформував про початок щорічних військових навчань поблизу стратегічної для транспортування нафти танкерами Ормузької протоки.