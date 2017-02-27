В Ірані повідомили про масштабні військові навчання в стратегічній Ормузькій протоці

Державне телебачення повідомило, що дводенні навчання почалися 26 лютого, передає Радіо Свобода.

Відповідно до наказу командувача іранських ВМС адмірала Хабібулли Сайярі, маневри охоплять площу в 2 мільйони квадратних кілометрів в Оманській затоці та частині Індійського океану.

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Державна телекомпанія показала кадри іранських військових кораблів і вертольотів, які беруть участь в навчаннях. Також у повідомленні вказувалось, що на навчаннях не присутні сили іранської Революційної гвардії (Корпус вартових Ісламської революції), яку ВМС США часто критикують за утиски суден США в міжнародних водах.

5-й флот ВМС США, базований в Бахрейні, відмовився коментувати навчання Ірану або можливі спостереження за ними.

Майже третина світової торгівлі нафтою морем проходить через Ормузьку протоку, яка неодноразово була об’єктом загострення між Сполученими Штатами та Іраном.