Єврокомісія чекає економічного зростання єврозони не раніше 2010 року

Економічне зростання в єврозоні поновиться тільки до 2010 року і складе 0,4%. Про такий прогноз заявили представники Єврокомісії, повідомляє ВВС.

Вони також зазначили, що ВВП 16 країн єврозони скоротиться в 2009 році на 1,9%.

Прогнозований рівень інфляції в єврозоні складе 1% цього року і 1,8% - наступного.

Передбачається, що безробіття перевищить 10% у 2010 році. У 2008 році в країнах єврозони рівень безробіття був зафіксований на рівні 7,5% працездатного населення.

У Єврокомісії сподіваються на можливість "створити умови для поступового відновлення" економіки єврозони в другій половині 2009 року.