ЄС: ще рано відкликати спостерігачів за транзитом газу

Присутність спостерігачів ЄС на газорозподільчих станціях Росії і України не буде потрібною, коли довіру між Москвою і Києвом щодо об`єму російського газу, який надходить через Україну до Європи, буде повністю відновлено, заявив у понеділок в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" голова представництва Єврокомісії в Москві Марк Франко.

"Якщо надалі довіра між Росією і Україною відносно того, що потік газу буде нормальним і що питання може контролюватися без допомоги Європи, буде відновлене, то ми приберемо наших спостерігачів. У короткостроковому плані ми б хотіли подивитися за потоком газу в Європейський союз", - цитує його РІА "Новости".

"Ми сподіваємося, що завтра наші спостерігачі дійдуть до висновку про те, що газ справді надходить", - додав він.

Європейський дипломат нагадав, що європейські спостерігачі були направлені на газорозподільчі станції на прохання Росії.