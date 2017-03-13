Союзники НАТО в Європі збільшили витрати на оборону в 2016 році на $10 млрд - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у штаб-квартирі НАТО, представляючи річний звіт, повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"У 2016 році, як показують цифри, союзники збільшили свої витрати до 3,8% , додавши 10 млрд доларів. Таким чином, є прогрес. Але ще багато треба зробити", - констатував він.

Читайте такожПенс нагадав, що лише США та ще чотири країни НАТО витрачають на оборону 2% ВВП

За словами генсека Альянсу, у 2015 році союзники НАТО в Європі повністю припинили скорочення витрат на оборону, а 15 союзників - свої витрати збільшили.

Столтенберг також повідомив, що кібернетичні загрози збільшуються. "У 2016 році експерти НАТО мали справу з 500 кібернетичними атаками щомісяця - кількість атак за 2016 рік збільшилася на 60%", - наголосив він.

Генсек підтвердив, що питання збільшення витрат на оборону, як і питання справедливого розподілу фінансового навантаження, буде предметом обговорення на майбутньому саміті НАТО в Брюсселі.

"Ми проведемо зустріч глав держав та урядів в Брюсселі наприкінці травня, і дата зустрічі буде пов'язана з самітом Великої сімки в Італії (зустріч Великої сімки запланована на 26-27 травня в Таорміні, Італія). Тому ми розпочнемо чи перед, чи після - скоро ми зможемо повідомити, коли саме це буде", - зазначив Столтенберг.

При цьому він наголосив, що цей саміт не буде "повноцінним самітом". "Наш план - інаугурувати нову будівлю (штаб-квартири). Будуть всі глави держав та урядів, включаючи нового президента США та Франції. У нас буде робоча сесія, під час якої ми обговоримо, як НАТО адаптується до нових викликів безпеки. Я очікую, що справедливе розділення навантаження, інвестиції в оборону, та як ми можемо витрачати більше і краще, буде важливою частиною обговорення на засіданні у травні", - зауважив Столтенберг.