Президент Австрії прийняв відставку уряду

Президент Австрії Хайнц ФІШЕР прийняв сьогодні відставку коаліційного уряду на чолі з канцлером Вольфгангом ШЮССЕЛЕМ.

Як передає РІА «Новости», одночасно глава держави попросив уряд виконувати свої функції до формування нового складу Кабінету після парламентських виборів, що відбулися в минулу неділю.

За попередніми підсумками голосування, правлячій Австрійській народній партії (АНП) не вдалося зберегти лідируюче становище. Вона набрала лише 34,22% голосів, погіршивши свій результат порівняно з виборами 2002 року на 8,08%. Переможцем стала Соціал-демократична партія Австрії (СПА), що набрала 35,71% голосів.

У Національну раду, окрім СПА і АНП, увійшли ще три партії: Австрійська партія свободи (нинішній партнер по урядовій коаліції) з 11,21% голосів, "Зелена альтернатива" з 10,49% і "Союз за майбутнє Австрії" з 4,2%. Остання партія вперше брала участь у виборах і була утворена в результаті розколу Австрійської партії свободи за ініціативою відомого ультранаціоналіста Йорга ХАЙДЕРА.

За підсумками виборів 183 місця в Національній раді розподіляються таким чином: Соціал-демократична партія Австрії одержить 68 місць, Австрійська народна партія - 66, Австрійська партія свободи - 21, "Зелена альтернатива" - 20, "Союз за майбутнє Австрії" - 8.

Новий уряд, на думку місцевих оглядачів, буде сформовано на основі так званої великої коаліції із СПА і АНП.