Стоп популізму: прем’єр Нідерландів прокоментував результати виборів

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, політична сила якого перемогла на парламентських виборах, коментуючи результати волевиявлення громадян, заявив, що голландці відкинули «хибний вид популізму», пише ВВС.

«Нідерланди сказали "Стоп! хибному виду популізму", - заявив Рютте, додавши «Ми хочемо і далі дотримуватися свого курсу - безпека, стабільність і процвітання».

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Перемогу Рютте привітали і європейські лідери. Зокрема, президент Франції Франсуа Олланд у своєму Twitter написав: «Від щирого серця вітаю з очевидною перемогою @markrutte проти екстремізму".

Je félicite chaleureusement @markrutte pour sa nette victoire contre l'extrémisme. — François Hollande (@fhollande) 16 марта 2017 г.

Зауважується, що після перерахунку голосів майже всіх виборців, правоцентристська Народна партія за свободу і демократію (VVD) обійшла антиімміграційну Партію свободи Герта Вілдерса.

Нагадаємо, у Нідерландах 15 березня відбулися вибори до парламенту. За 150 місць в парламенті боролися 28 партій, однак головна боротьба розгорнулась між двома партіями. Основними претенденти на перемогу були праволіберальна "Народна партія за свободу і демократію" чинного прем'єр-міністра Марка Рютте і ультраправа "Партія свободи" Герта Вілдерса, що виступає проти імміграції та ісламу