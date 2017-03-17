У Венесуелі заарештували чотирьох осіб за випікання тортів

Поліція Венесуели затримала чотирьох пекарів за використання пшениці для виробництва тортів і тістечок замість більш дешевого хліба, повідомляє Reuters.

Президент країни Ніколас Мадуро направив інспекторів і солдатів у понад 700 пекарень по всій столиці щоб перевірити, чи дотримуються пекарі правила, згідно з яким як мінімум 90% пшениці повинні використовуватися для випічки хліба, а не більш дорогих тортів і тістечок.

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Як зазначає агентство, відповідну постанову уряд соціаліста Мадуро ухвалив в ході «хлібних воєн», викликаних нестачею продовольства у Венесуелі.

Виробники хліба заявляють, що на 80% підприємств не залишилося запасів пшениці, а в нестачі зерна вони звинувачують уряд. У свою чергу, влада вважає, що в ситуації винні власники пекарень, які тримають пшеницю на складах і завищують ціни.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про підвищення на 50% мінімальної заробітної плати в країні. Це вже п'яте підвищення мінімальної зарплати за останній рік. МВФ оцінює інфляцію в країні за рік 500%, називаючи її найбільшою в світі.