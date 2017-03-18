У виборах президента Франції візьмуть участь 11 кандидатів. Про це повідомив голова Конституційної ради країни Лоран Фабіус, передає РИА Новости.

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За словами голови конституційної ради, згідно з жеребкуванням імена кандидатів у списку відтепер розташовані в наступному порядку: голова партії "Вставай, Франція" Ніколя Дюпон-Еньян, голова "Національного фронту" Марін Ле Пен, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон, представник "Соціалістичної партії" Бенуа Амон, кандидат від вкрай лівої партії "Робоча боротьба" Наталі Арто, лідер "Нової антикапіталістичної партії Філіп Путу, засновник партії "Солідарність і прогрес" Жак Шемінад, депутат-центрист Жан Ласаль, представник крайніх лівих Жан-Люк Меланшон, лідер "Народно-республіканського союзу" Франсуа Аселіно та кандидат від Республіканців Франсуа Фійон.

Чинний президент країни Франсуа Олланд наприкінці минулого року заявив, що не буде балотуватися на другий термін, розуміючи, що його висунення "може поставити під загрозу єдність лівих сил".

Вибори президента Франції відбудуться у два тури 23 квітня та 7 травня.

Як повідомляв УНІАН, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, колишній міністр економіки Франції Еммануель Макрон, який відстоює проєвропейські позиції і є одним з фаворитів у нинішніх президентських перегонах, в другому турі виборів президента переможе свого головного конкурента Марін Ле Пен.