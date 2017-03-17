Проєвропейський кандидат у президенти Франції Макрон переможе Ле Пен у другому турі - опитування

Колишній міністр економіки Франції Еммануель Макрон, який відстоює проєвропейські позиції і є одним з фаворитів у цій президентській гонці, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, переможе у другому турі виборів свого головного конкурента Марін Ле Пен, яка є лідером ультраправої партії «Національний фронт». Про це повідомляє Reuters із посиланням на французьке видання Le Monde, яке опублікувало результати соціології Ipsos.

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Зокрема, центрист Макрон зміцнив свої позиції і може в наступному місяці в першому турі президентських перегонів отримати 26% голосів виборців. Це на 1% більше порівняно з попереднім опитуванням. Таким чином, він скоротив відставання від Ле Пен до 1% у першому турі, який відбудеться 23 квітня.

Опитування показало, що Ле Пен 23 квітня може отримати 27% голосів. У той же час консервативний кандидат Франсуа Фійон займає третє місце з підтримкою до 17,5%. Цей рівень підтримки Ле Пен і Фійона залишається незмінним з часу проведення попереднього соціологічного дослідження.

Разом з тим, як показує дослідження, Макрон 7 травня в другому турі виборів може перемогти лідера «Національного фронту», отримавши 61% голосів, у той час як Ле Пен отримає 39% голосів. При цьому наголошується, що в порівнянні з попереднім опитуванням, у другому турі Макрон втратив один відсоток.