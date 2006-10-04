Держдума Росії виправдала санкції проти Грузії

Державна Дума РФ сьогодні прийняла заяву "Про антиросійську й антидемократичну політику грузинської влади".

Депутати підтримали зусилля російського керівництва щодо забезпечення національних інтересів і безпеки РФ, стабільності й безпеки в кавказькому регіоні, передає РІА «Новости».

"У ситуації, що склалася, Росія має право на здійснення комплексу заходів із забезпечення своєї безпеки, захисту життя й здоров`я громадян РФ, включаючи введення санкцій щодо Грузії", - йдеться в заяві.

Російські парламентарії також висловлюють серйозну стурбованість антиросійськими діями грузинської влади й порушенням ними прав людини й принципів демократії в Грузії. «Яскравим прикладом цього стали масштабні арешти представників опозиційних організацій, що мали явно антидемократичний характер», наголошується в заяві.

До різкого загострення російсько-грузинських відносин призвів і нічим не обгрунтований, за словами депутатів Держдуми, арешт російських військовослужбовців.

"Ці дії (грузинської влади) можна кваліфікувати як державний тероризм з усіма витікаючими звідси висновками й наслідками", - зазначають у Держдумі, підкреслюючи, що така політика влади Грузії не відповідає інтересам грузинського народу й може вкрай негативно позначитися на майбутньому грузинської держави, на її економіці, добробуті громадян, відносинах із сусідніми країнами.

Держдума також звертає увагу на те, що "активізація антиросійських і антидемократичних дій грузинської влади співпала з внесенням у сенат США законопроекту, що передбачає прискорене входженні Грузії в НАТО".

"Подібні дії деяких американських сенаторів є яскравим прикладом застосування подвійних стандартів, свідчать про підтримку антиросійської й антидемократичної політики існуючого в Грузії режиму", - наголошується в заяві.