Бразильська королева краси померла в результаті лікарської помилки (фото)

У Бразилії померла відома фотомодель Маріана Бріді да Кошта. 20-літня королева краси стала жертвою неправильного діагнозу.

Вона звернулася в лікарню 30-го грудня, і лікарі не зуміли відразу встановити дійсну причину захворювання. Хвороба прогресувала, і дівчині довелося ампутувати кисті і стопи. Потім інфекція почала швидко поширюватися, і Маріану не вдалося врятувати незважаючи на всі зусилля лікарів. Про це йдеться в заяві місцевого Секретаріату охорони здоров`я.

Эхо Москвы