Бразильська королева краси померла в результаті лікарської помилки (фото)
13:59, 25 січня 2009Світ
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Дівчині ампутували кисті і стопи
У Бразилії померла відома фотомодель Маріана Бріді да Кошта. 20-літня королева краси стала жертвою неправильного діагнозу.
Вона звернулася в лікарню 30-го грудня, і лікарі не зуміли відразу встановити дійсну причину захворювання. Хвороба прогресувала, і дівчині довелося ампутувати кисті і стопи. Потім інфекція почала швидко поширюватися, і Маріану не вдалося врятувати незважаючи на всі зусилля лікарів. Про це йдеться в заяві місцевого Секретаріату охорони здоров`я.
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