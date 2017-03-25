У Білорусі затримали опозиціонера Некляєва

В ніч на 25 березня у Бресті затриманий опозиційний лідер, екс-кандидат у президенти Білорусі Володимир Некляєв. Про це повідомляє "БелаПАН".

Політик повертався поїздом з Варшави на Мінськ. Він брав участь у дискусії щодо ситуації в Білорусі в польському сеймі.

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Як зазначає Радіо Свобода, 24 березня суд у Мінську повинен був розглянути адміністративну справу стосовно Некляєва, який звинувачується в участі в несанкціонованому "Марші дармоїдів" 17 лютого. За даними правозахисної групи "Вясна", під вартою перебувають 130 активістів, які протестували проти планів уряду обкласти податком непрацюючих громадян, оголосивши їх "соціальними паразитами". У числі затриманих - опозиційні і профспілкові лідери.

Всі вони планували взяти участь у традиційному ході "День волі", яке опозиція проводить у Мінську сьогодні - в день 99-ї річниці утворення Білоруської Народної Республіки.

Як відомо, у містах Білорусі проходять протестні "Марші недармоїдів". Сотні людей виходять на несанкціоновані протестні марші, незважаючи на розпорядження президента Олександра Лукашенка припинити стягнення податку на дармоїдство".