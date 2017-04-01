Пасажирський літак ледь не зіткнувся з безпілотником над Лондоном

Пасажирський літак Airbus A320, що заходив на посадку в лондонський аеропорт Хітроу, ледь не зіткнувся з безпілотним літальним апаратом, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Літак знизився до 10 тисяч футів (приблизно 3 тисячі метрів), і пілоти вже готувалися до посадки, коли помітили восьмимоторний дрон з правого борту.

Обидва пілоти вигукнули: "Це був безпілотник! На висоті 10 тисяч футів!" - розповіли експерти Air Safety - британської служби, розслідує ситуації, пов'язані з небезпечним зближенням літальних апаратів.

За оцінками фахівців, літак і дрон розминулися на відстані приблизно 30 метрів, та "безпека не була гарантована".

За правилами Управління цивільної авіації Британії, великим беспилотникам не дозволяється літати вище 400 футів (122 метра), а також в безпосередній близькості від аеропортів та інших злітно-посадкових смуг.

Як стало відомо, інцидент в районі Хітроу стався 11 листопада 2016 року. Небезпечна ситуація була настільки швидкоплинна, що, за словами пілотів, у них "не було часу зреагувати".

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Цю авіаподію віднесено до класу "B" - другого за значимістю з п'яти, що означає серйозну загрозу безпеці повітряного судна.

Поліція була піднята по тривозі, але оператора безпілотника знайти не вдалося.

За даними Air Safety, за минулий рік зафіксовано 59 випадків небезпечного зближення літаків з безпілотниками.

В даний час у британському уряді знаходяться на розгляді правила обов'язкової реєстрації нових безпілотних літальних апаратів.