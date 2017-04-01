Росія готується утилізувати тисячі тонн військового озброєння та боєприпасів

Міноборони РФ оприлюднило дані про плани та обсяги утилізації озброєння. Ці дані містяться у пояснювальній записці до проекту поправок до указу президента РФ "Про зміну порядку реалізації вивільняється військового майна, акціонування і приватизації підприємств військової торгівлі".

У тексті зазначається, що утилізація озброєння має відбутися до кінця 2020 року. Так, має бути утилізовано 9,9 тис. од. бронетанкової техніки, 21,5 тис. одиниць ракетно-артилерійського озброєння, близько 7 млн од. стрілецької зброї, понад 150 млн од. боєприпасів, 140 тис. ракет загальновійськового призначення, майже 2 тис. літаків і вертольотів та інших видів озброєння.

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"Тривалі терміни перебування списаної військової техніки на паркових та складських територіях вимагають додаткових фінансових витрат, пов'язаних з її охороною, створюють передумови до розкрадань", - зазначено у документі.

Раніше в "Інформаційному спротиві" повідомляли, що в Кремлі знайшли спосіб, як "списати" тисячі одиниць техніки і мільйони боєприпасів, відправлених на Донбас: Міноборони запланувало надмасштабну утилізацію озброєння.