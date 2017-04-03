В метро в Санкт-Петербурга був один, а не два вибухи - Слідком РФ

У Слідчому комітеті Росії заявили, що в метро Санкт-Петербурга був один вибух на перегоні між станціями, а не два, як повідомляли місцеві ЗМІ. Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті РФ.

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«За попередніми даними, сьогодні близько 14.40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» і «Сінна площа» у Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Є загиблі і поранені», - йдеться в повідомленні.

До Санкт-Петербурга направлено групу слідчих і криміналістів центрального апарату Слідчого комітету.

Наразі на місці НП працює слідчо-оперативна група Головного слідчого управління СК Росії по місту Санкт-Петербург, проводяться первинні слідчі дії.

За дорученням голови СК Росії Олександра Бастрикіна для повного, всебічного і об'єктивного розслідування кримінальну справу за фактом вибуху в метро Санкт-Петербурга прийнято до провадження Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, у результаті вибуху в метро Санкт-Петербурга загинули щонайменше 10 осіб, десятки отримали поранення.