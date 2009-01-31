Флагман Чорноморського флоту провів навчання з італійським есмінцем

Флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва" і есмінець ВМС Італії "Андреа Доріа" при виході з Мессінської протоки в Іонічному морі провели в п`ятницю одноденні військово-морські навчання, повідомив РІА “Новости” представник служби інформації і громадських зв`язків ЧФ.

Напередодні на борту російського крейсера були узгоджені всі деталі майбутньої взаємодії.

"Кораблі відпрацювали елементи спільного маневрування, відання сигналів, зв`язок, спільні дії з виявлення надводних цілей. У навчаннях були задіяні палубні вертольоти двох кораблів", - сказав співрозмовник агентства.

Вранці у п`ятницю закінчився триденний неофіційний візит російського крейсера до сицилійського порту Мессіна, де корабель брав участь в міжнародних меморіальних заходах з вшанування жертв руйнівного землетрусу на Сицилії в 1908 році.