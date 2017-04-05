Проти "подруги Путіна" Ле Пен у Франції відкрили справу: в офісі її партії знайшли документи про теракти в Парижі

У Франції прокуратура міста Нантера почала розслідування стосовно розголошення професійної таємниці, в центрі якого опинилася кандидатка у президенти Марін Ле Пен. Про це повідомляє Le Figaro.

Справу відкрили у зв’язку із тим, що 20 лютого у штаб-квартирі «Національного фронту» вилучені документи.

Поліція отримала доступ до вилучених документів та виявила, що серед них були внутрішні документи поліції, в яких йшлося про теракти у Парижі 2015 року.

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Зазначається, що обшуки у справі з фіктивним працевлаштуванням помічників Ле Пен у Європарламенті здійснював офіс судової поліції із боротьби із корупцією.

Зазначається також, що «Національний фронт» міг отримати ці документи лише незаконним шляхом, в той час керівництво партії наголошує на тому, що нічого не знає про них.

Як повідомляв УНІАН раніше, Європарламент звинувачує Ле Пен в тому, що вона незаконно оплачувала роботу своєї помічниці по "Національному фронту" Катрін Грізе з європейських фондів.