У Флориді сталася стрілянина у фітнес-клубі, є жертви

Невідомий відкрив в суботу стрілянину у фітнес-клубі "Экінокс" в американському штаті Флорида. Дві людини поранені, а людина, яка вчинила стрілянину - загинула. Про це повідомило управління поліції округу Майамі-Дейд, передає ТАСС.

"Поліція розслідує стрілянину в клубі, розташованому в торговому центрі "Меррік-парк". Небезпека зараз нікому не загрожує", - уточнили правоохоронні органи у своєму офіційному Twitter. Управління поліції обіцяло повідомляти населення в міру появи нової інформації.

Воно поки не уточнює, чи був нападник убитий співробітниками органів правопорядку або покінчив з собою.

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Згідно з наявними даними, інцидент тривав близько 15 хвилин. Фітнес-клуб "Экінокс" межує із зоною підприємств громадського харчування ТЦ. Його відвідувачі підняли паніку, одні кинулись подалі від місця стрілянини, інші намагалися сховатися під столами і за стійками.

Як передає місцевий телеканал 10 news, поранені були доставлені в лікарню вертольотом протипожежної служби.

Раніше повідомлялося, щоу Львові біля нічного клубу сталася стрілянина, є постраждалий.