У Львові біля нічного клубу сталася стрілянина, є постраждалий (фото)

У Львові біля нічного клубу сталася стрілянина. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова на сторінці в Facebook. Повідомлення про те, що невідомий вистрілив у чоловіка, надійшло в поліцію в ніч на 8 квітня.

"На місці події інспектори виявили пораненого 30-річного чоловіка, що лежав на землі. Патрульні одразу викликали швидку та надали першу домедичну допомогу потерпілому. Медики госпіталізували чоловіка. За словами лікарів, ймовірно травми на стегні нанесені ножем", - сказано в повідомленні.

За словами очевидця, четверо невідомих в результаті конфлікту завдали лежачому чоловіку тілесні ушкодження, а потім зробили кілька пострілів і повернулися в нічний клуб за тією ж адресою.

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"Разом зі свідком інспектори патрульної поліції не зволікаючи прослідували у пошуках підозрюваних. У клубі виявили чотирьох осіб на яких вказав заявник, а саме двох 30-річних та 32 і 38-річих чоловіків та жінку. Свідок повідомив, що саме 38-річний чоловік наніс потерпілому тілесні ушкодження і здійснив постріли. Осіб затримали. Неподалік місця події поліцейські знайшли предмет схожий на зброю з якого ймовірно здійснили постріли", - відзначили в поліції.

На місці працювали слідчі та експерти. Патрульні надалі забезпечили охорону місця події та доставили затриманих у Галицький відділ поліції.

Ранішев Дніпровському районі Києва сталася стрілянина, один чоловік був госпіталізований.