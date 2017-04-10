Тіллерсон: Росія не змогла запобігти хіматаці в Сирії

Росія не змогла запобігти хімічній атаці в Сирії, що забрала життя 89 осіб минулого тижня, висловив думку держсекретар США Рекс Тіллерсон в ефірі телеканалу CBS, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Як сказав Тіллерсон, Росія свого часу взяла на себе відповідальність контролювати процес знищення запасів хімічної зброї в Сирії і гарантувати повну заборону її виробництва. Тому вина за те, що в Сирії знову було застосовано хімічну зброю, лежить саме на Росії.

За словами Тіллерсона, не так важливо, "чи була Росія співучасником, або її фахівці виявилися некомпетентними, або ж сирійський уряд їх перехитрив" - в будь-якому випадку, російська сторона не виконала свої зобов'язання перед міжнародним співтовариством".

Нагадаємо, видання The Sunday Times повідомило, що Держсекретар США Рекс Тіллерсон відправиться наступного тижня в Москву, щоб представити перед Росією докази, що там знали про застосування урядовими військами хімічної зброї проти мирних жителів у Сирії і намагалися приховати це.

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Пізніше стало відомо, що зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним зникла з розкладу візиту державного секретаря Сполучених Штатів Америки Рекса Тіллерсона до Москви.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад із застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії. 5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що число загиблих в результаті можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун збільшилася до 72 осіб.