Велика Британія підозрює Росію у втручанні в референдум по Brexit

Інші держави могли втрутитися в процес голосування на референдумі про вихід Великобританії з ЄС.

Такий висновок зробила парламентська комісія, розслідувавши причини збоїв у роботі сайту, на якому британські піддані реєструвалися для участі у референдумі, передає The Guardian.

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Згідно звіту парламентської комісії, причиною виходу сайту з ладу стала DDoS-атака з використанням ботнетів. Подібна атака, на думку комісії, свідчить про спроби втручання в хід референдуму іноземних держав.

Про які саме держави йде мова, в звіті не сказано, але зазначено, що у Росії і Китаю є досвід проведення кібератак, «заснованих на розумінні психології мас і навичок використання окремих особистостей».

7 червня 2016 року урядовий сайт за 100 хвилин до припинення реєстрації виявився недоступним. Спочатку було оголошено, що сайт не витримав навантаження через величезну кількість бажаючих зареєструватися для участі у референдумі.