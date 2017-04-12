Правління родини Асадів у Сирії добігає кінця - Тіллерсон

01:05, 12 квітня 2017
Світ
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Тіллерсон зазначив, що США не бачать подальшої ролі Асада в Сирії.

Рекс Тіллерсон / REUTERS

Правління родини Асадів у Сирії добігає кінця, сказав держсекретар США Рекс Тіллерсон 11 квітня журналістам, повідомляється на сайті Держдепу.

"Ми виступаємо за єдину Сирію, яка управляється її народом. Я думаю, всім нам ясно, що правління родини Асадів підходить до кінця, але питання про те, як воно закінчиться і як пройде перехід влади, може бути дуже важливим, на нашу думку, для міцності і стабільності всередині єдиної Сирії", – заявив Тіллерсон .

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Тіллерсон зазначив, що США не бачать подальшої ролі Асада в Сирії.

Він підкреслив, що нинішнє сирійське керівництво відмовилося від своєї легітимності", здійснюючи такі атаки, як 4 квітня із застосуванням хімічної зброї в провінції Ідліб.

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Теги: #Сирія#США#Асад