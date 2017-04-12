Лавров заявив, що Росія в Сирії не робить ставку на Асада

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія в Сирії не робить ставку на президента країни Башара Асада або когось іншого.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

«Ми не робимо ставку на якусь персону: ні на президента Асада, ні на когось іншого», - заявив міністр.

За словами Лаврова, всі сирійці «повинні, як це і записано в резолюції Ради безпеки ООН, сісти і домовитися».

«Це має бути інклюзивний міжсирійський діалог», - наголосив він.

При цьому Лавров заявив, що у Росії залишається стійка підозра, що США не чіпають терористів угруповання «Джебхат ан-Нусра» в Сирії, щоб спробувати повалити Асада силою.

На його думку, міжнародна коаліція на чолі з США по суті справи не боролася «ефективно, активно, наполегливо» з ІДІЛ і «Джебхат ан-Нусрою», поки там не з'явилися ВКС РФ.

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«Навіть після цього американська коаліція при президенті Обамі завдавала ударів тільки по деяких позиціях ІДІЛ. «Джебхат ан-Нусру» завжди берегли. У нас стійка підозра, що ніхто поки що не зміг розвіяти, що «Нусру» досі бережуть для того, щоб у якийсь момент задіяти «план Б» і спробувати повалити режим Башара Асада силою», - сказав Лавров.

Водночас він повідомив, що в ході переговорів побачив готовність США підтримати міжнародне розслідування подій в Ідлібі, де було використано хімічну зброю.

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«Ми побачили готовність наших американських колег підтримати таке розслідування і розраховуємо на те, що наявні в ООН і ОЗХЗ повноваження будуть задіяні негайно», - сказав Лавров.

Він наголосив, що «якщо наші колеги в ООН, у Гаазі ухилятимуться від цього розслідування, то це означатиме, що вони не хочуть встановити істину».

За словами Лаврова, Москва не побачила «жодних підтверджень», що там були якісь отруйні речовини.