Лавров заявив, що Росія в Сирії не робить ставку на Асада

23:34, 12 квітня 2017
Світ
665 1

За словами Лаврова, всі сирійці «повинні, як це і записано в резолюції Ради безпеки ООН, сісти і домовитися».

Сергій Лавров та Рекс Тіллерсон / REUTERS

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія в Сирії не робить ставку на президента країни Башара Асада або когось іншого.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

«Ми не робимо ставку на якусь персону: ні на президента Асада, ні на когось іншого», - заявив міністр.

За словами Лаврова, всі сирійці «повинні, як це і записано в резолюції Ради безпеки ООН, сісти і домовитися».

«Це має бути інклюзивний міжсирійський діалог», - наголосив він.

При цьому Лавров заявив, що у Росії залишається стійка підозра, що США не чіпають терористів угруповання «Джебхат ан-Нусра» в Сирії, щоб спробувати повалити Асада силою.

На його думку, міжнародна коаліція на чолі з США по суті справи не боролася «ефективно, активно, наполегливо» з ІДІЛ і «Джебхат ан-Нусрою», поки там не з'явилися ВКС РФ.

Читайте такожРосія готова повернутися до дії меморандуму про безпеку польотів над Сирією - Лавров

«Навіть після цього американська коаліція при президенті Обамі завдавала ударів тільки по деяких позиціях ІДІЛ. «Джебхат ан-Нусру» завжди берегли. У нас стійка підозра, що ніхто поки що не зміг розвіяти, що «Нусру» досі бережуть для того, щоб у якийсь момент задіяти «план Б» і спробувати повалити режим Башара Асада силою», - сказав Лавров.

Водночас він повідомив, що в ході переговорів побачив готовність США підтримати міжнародне розслідування подій в Ідлібі, де було використано хімічну зброю.

Читайте такожРФ і США призначать спецпредставників, щоб виявити "подразники у відносинах" - Лавров

«Ми побачили готовність наших американських колег підтримати таке розслідування і розраховуємо на те, що наявні в ООН і ОЗХЗ повноваження будуть задіяні негайно», - сказав Лавров.

Він наголосив, що «якщо наші колеги в ООН, у Гаазі ухилятимуться від цього розслідування, то це означатиме, що вони не хочуть встановити істину».

За словами Лаврова, Москва не побачила «жодних підтверджень», що там були якісь отруйні речовини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Лавров#Асад