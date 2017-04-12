Тіллерсон не погрожував Росії новими санкціями - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Лавров запевняє, що держсекретар США Рекс Тіллерсон в ході переговорів у Кремлі не погрожував Росії новими санкціями.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на спільній з Тіллерсоном прес-конференції в Москві.

«Держсекретар санкціями сьогодні не погрожував, власне, нічим не погрожував. Ми відверто обговорювали ті питання, які були на порядку денному, в тому числі щодо яких у нас існують проблеми», - сказав Лавров.

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Він заявив, що не вважає, що США і Росія «перебувають на нездоланній відстані» один від одного в питаннях Сирії і України.

За його словами, контакти щодо цих тем будуть активізовані.

Раніше лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що нові санкції проти Росії з боку США можливі у випадку, якщо така пропозиція отримає двопартійну підтримку.