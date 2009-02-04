Сомалійські пірати отримали $3,2 млн. викупу за «Фаїну» - дані ЗМІ

Сомалійські пірати одержали 3,2 млн. доларів викупу за українське суховантажне судно «Фаїна» з танками та іншою зброєю на борту та обіцяють звільнити його найближчим часом, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.

«Пірати все ще на борту і ділять гроші. Судно буде звільнене в найближчі кілька годин», - сказав агентству один з учасників переговорів щодо звільнення судна, котрий побажав залишитися неназваним.

Зі свого боку, МЗС України поки що не має в своєму розпорядженні інформації про виплату піратам Сомалі викупу за "Фаїну", повідомив РІА “Новости” представник прес-служби відомства.

Як повідомляв УНІАН, судно «Фаїна» було захоплене піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажу судна – 17 громадян України. На борту «Фаїни» знаходяться 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно знаходиться під спостереженням кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї і техніків на берег.

Власник захопленого піратами судна "Фаїна" - компанія "WATERLUX AG".

2 лютого деякі ЗМІ повідомили, що сомалійські пірати заявили про намір найближчим часом відпустити судно «Фаїна» за викуп у 3 млн. дол.