США скинули в Афганістані найпотужнішу "матір усіх бомб": у Пентагоні підтвердили

Військові США застосували найпотужнішу американську неядерну бомбу в Афганістані. Про це з посиланням на дані чотирьох джерел у Пентагоні повідомив канал CNN.

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Військові розповіли, що удар з повітря було завдано близько 19:00 за місцевим часом, метою були члени терористичного угруповання ІДІЛ, що "переховуються в тунелях" в регіоні Ахін провінції Нангархар на сході Афганістану.

Масивний вибуховий пристрій GBU-43/B, який ще називають "матір'ю всіх бомб", було скинуто з літака MC-130 під керуванням командування спецоперацій ВПС США.

Наразі військові проводять оцінку наслідків. За даними джерел, використання бомби санкціонував генерал Джон Ніколсон, командувач американськими військами в Афганістані.

Пентагон підтвердив, що вперше застосував в Афганістані надпотужну фугасну авіаційну бомбу, іменовану в США "матір'ю всіх бомб". Про це ТАСС повідомили у прес-службі оборонного відомства США, відзначивши, що операція "розроблялася вже кілька місяців".

За даними американських чиновників, це перший раз, коли МОАВ була використана на полі бою. Її розробили під час війни в Іраку.