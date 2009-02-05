Російський уряд йде на секвестр бюджету

У четвер уряд Росії оголосить про те, як різатиме бюджет. Про це повідомляє «Газета.Ru». «Витрати будуть по багатьом статтям або скорочуватися, або відмінятися», – розповів у середу перший віце-прем`єр Ігор Шувалов. Таким чином, влада відкрито визнала, що засобів Резервного фонду недостатньо для покриття дефіциту. При цьому до секвестру бюджету Росія не вдавалася з кінця 1990-х років.

«Ми ухвалили рішення про значне скорочення держвидатків. Найближчим часом вони будуть затверджені», – цитує першого віце-прем`єра видання.