КНДР провела невдалий запуск нової ракети - Reuters

КНДР спробувала провести у неділю чергове випробування ракети, але її запуск виявився невдалим. Про це з посиланням на південнокорейських військових передає Reuters.

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За їхньою інформацією, запуск здійснювався у районі міста Сінпхо. "Північна Корея намагалася провести сьогодні вранці запуск невизначеної ракети у повіті Сінпхо, однак спроба була невдалою", - наводить агентство Ренхап заяву об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил Південної Кореї.

Тип ракети, яку КНДР намагалася запустити, встановлюється.

Пізніше американські військові повідомили, що ракета вибухнула ще на старті. "Ракета вибухнула практично одразу", - заявив представник Тихоокеанського командування ВМС США Дейв Бенам.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея в суботу, ймовірно, продемонструвала нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) під час великомасштабного військового параду в Пхеньяні на тлі підвищення військової напруженості на півострові.